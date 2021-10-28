Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi!
Fenerbahçe kazanmak istermiş gibi gözüken ama saha içinde hiçbir projesi olmayan bir takım. O yüzden üç sezondur bu zamanlar aynı manzaraları izliyoruz. Her zamanki gibi suçu üzerine alan birini de göremiyoruz. Ya hakem suçlu ya da kendilerini yenen rakipler!
Spor 28.10.2021, 10:22
Maç sonunda "rakibimiz yarım puanlık oyun oynamadı" diyen bir teknik direktör kendini ele verdiğinin bile farkında değil. Yani demek istiyor ki "yoğun bakımdaki bir rakibe yenildik!" Fenerbahçe'nin teknik direktörü takımını bu kadar aciz gösterebilir mi? Ya da kendi yanlışlarını böylesine zavallı biçimde teşhir edebilir mi? Ne yazık ki ediyor!
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|P
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|10
|24
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|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
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|10
|17
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|10
|17
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|10
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|12
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|12
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|10
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|10
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|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
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|20. Rizespor
|10
|4
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|O
|P
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|10
|24
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|10
|24
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|10
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|4. Erzurumspor
|10
|19
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|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
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|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
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|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|21
|2. Sevilla
|10
|21
|3. Real Betis
|11
|21
|4. Real Sociedad
|10
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Osasuna
|11
|19
|7. Atletico Madrid
|9
|18
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2