Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi!

Maç sonunda "rakibimiz yarım puanlık oyun oynamadı" diyen bir teknik direktör kendini ele verdiğinin bile farkında değil. Yani demek istiyor ki "yoğun bakımdaki bir rakibe yenildik!" Fenerbahçe'nin teknik direktörü takımını bu kadar aciz gösterebilir mi? Ya da kendi yanlışlarını böylesine zavallı biçimde teşhir edebilir mi? Ne yazık ki ediyor!

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