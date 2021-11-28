banner38

Hakkari'de kız çocukları futbola yönelmeye başladı

Hakkari'de 4 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarısı, kentteki kız çocuklarının bu branşa yönelmesini sağladı.

Spor 28.11.2021, 14:18
Hakkari'de kız çocukları futbola yönelmeye başladı

Hakkari'de 2008 yılında kurulmasının ardından amatör, 3. ve 2. liglerde sürdürdüğü başarılı futbol serüveni sonrası dört yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın bu performansı, kentteki kız çocuklarına ilham kaynağı oldu.

Takımın başarılarından etkilenerek futbolcu olmak için kulübe başvuran yaşları 12-14 arasında değişen 30'u aşkın kız çocuğu, altyapıya kazandırıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde antrenörlük de yapan bazı kadın futbolcular, okullarında derslerinin yanı sıra futbolla ilgilenen bu çocuklara temel futbol eğitimi veriyor.

Merzan Futbol Sahası'nda profesyonel futbolcularla aynı yerde antrenman yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, gelecekte iyi birer sporcu olup kentin takımı için ter dökmeyi hedefliyor.

Timur: Aileler de bize destek veriyor

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda spora ilginin iyi olduğunu aktardı.

Takım bünyesinde küçük yaş gruplarının olduğunu dile getiren Timur, şunları kaydetti:

"Mevcut futbolcularımızdan BESYO mezunu kızlarımız altyapımızın başında. Onlarla yakından ilgileniyoruz. Küçük kızlarımız da gelecek için bize umut veriyor. Kadın futbol takımımızın başarısı üzerine kız çocuklarının ilgisi çok çok arttı. Aileler de bize destek veriyor. Bu konuda mutluyuz. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Gönüllülük esasına dayalı olarak bir gencin yüreğine dokunmuşuzdur ki o çocuklar da ablalarını örnek alarak sahada yer alıyor. Biz takımın altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Futbolcu adaylarının hedefi profesyonel olmak

Altyapı sporcularından Neslihan Ölmez (14), mahallede sürekli erkeklerin futbol oynadığını, kendilerinin oynama isteğinin ise tepkiyle karşılandığını belirtti.

Kızlar oynarken, 'Yapmayın, siz kızsınız. Bizim adabımıza uymaz.' şeklinde ön yargılarla karşılaştıklarını kaydeden Ölmez, "İlkokul ve ortaokulda bu sporu hobi olarak yaptım. Sonra ilerlemeye başladım. Kadın futbolcularımızın başarısı bizi oldukça etkiledi. Hocamıza danışıp izin alarak buraya geldim. Gayet de mutluyum. İlerde tıp okumayı hedefliyorum ama futbola da devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer altyapı sporcusu Zehra Özdemir (13) ise küçük yaşlardan beri futbola ilgisinin olduğunu ve bu sporu çok sevdiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızla futbol oynamak için buraya geliyoruz. Hakkarigücü takımında oynamak için çalışıyoruz. 4 ve 5. sınıfta hocalarımızla hem futbol hem de voleybol oynuyorduk. İyi bir futbolcu olmak istiyorum. Burada futbol adına birçok şey öğreniyoruz. Pes etmeyeceğiz. Hocalarımızdan gayet memnunuz. Bize çok iyi eğitim veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan: Başarımız küçük kızların önünü açtı

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcularından Nursel Özkan, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde aynı zamanda antrenörlük yaptıklarını ve 30'a yakın kız çocuğuna futbol eğitimi verdiklerini vurguladı.

"Bize karşı da 'Kız çocuğu şort mu giyer, çarşıda mı gezer, sahaya mı gider, futbol mu oynar?' şeklinde ön yargılar vardı." diyen Özkan, "Biz TFF Kadınlar 1. Ligi'ne çıkarak bu ön yargıyı kırdık. Ne mutlu ki şimdi aileler bize destek veriyor. Bu başarımız küçük kızların da önünü açtı. Çocuklar artık farklı branşlarda ilerlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

#Hakkari
Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7