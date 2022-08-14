Hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçlarında Fenerbahçe ve Sivasspor Perşembe günü sahaya çıkıyor. Temsilcilerimizin maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Fenerbahçe - Austria Wien maçına Siebert

Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek. Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

Yiğidolara Collum

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İskoç David Dickinson olacak.

Başakşehir'e Brisard

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i 18 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu ilk maçında Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakayı 36 yaşındaki Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Thomas Leonard olacak.