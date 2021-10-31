Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karagümrük, 23. dakikada Bartolacci ile öne geçti. Kayserispor bu gole, 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam ile cevap vererek maçı kazandı.

"Hakem puanlarımızı çaldı"

Mücadele sonrasında Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia, maçın hakemi Burak Şeker'e isyan etti. Hakem tarafından puanlarının çalındığını söyleyen Biglia, bu skoru hakketmediklerini belirtti. Yıldız oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"Maalesef bugün bu skoru hiç hakketmedik. Çok iyi çalışmıştık, çok iyi hazırlanmıştık. Düşündüklerimizi sahaya yansıtmıştık ama maalesef bizim planlarımızın dışında bugün çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Maçı bir yerden aldı, diğer tarafa verdi. İnanılmaz kararlar, hiç anlamadığımız kararlar. Adeta hakem bizim puanlarımızı elimizden aldı. Çaldı diye söyleyebiliriz. Bu skoru hak edilmiş bir skor değil. Kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.