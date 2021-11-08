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Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde, Milan konuk ettiği ezeli rakibi Inter ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'i öne geçirdi ancak Milan maçı bırakmadı. Milan-Inter maç özeti ve Hakan Çalhanoğlu'nun golünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Spor 08.11.2021, 12:50
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki büyük takımı, derbide kozlarını paylaştı. Milano'daki San Siro Stadı'ndaki maçı, hakem Daniele Doveri yönetti.

Hakan Çalhanoğlu Inter'i öne geçirdi

Karşılaşmanın 10. dakikasında, Inter’in gelişen ani hücumunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frank Kessie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Doveri, penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada penaltı atışını gole çeviren Çalhanoğlu, Inter'i derbide eski takımı Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.

Milan eşitliği yakaladı

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi. 17. dakikada Sandro Tonali'nin kullandığı serbest vuruşta Interli Stefan De Vrij ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Milan maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

Inter penaltı kaçırdı

Inter, 27. dakikada bir penaltı atışı daha kazandı. Ancak Lautaro Martinez'in kullandığı atışta Milan kalecisi Ciprian Tatarusanu, topu kurtararak gole izin vermedi. İlk yarının son anlarında Inter, yakaladığı gol şanslarını değerlendirmeyince devre arasına 1-1'lik beraberlikle girildi.

İkinci yarıda önce Inter, maçın son anlarında ise Milan tehlikeli gol pozisyonlarına girdi. Ancak müsabakada başka gol olmadı.

Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı

Milan ve Inter arasındaki Milano derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla, Milan puanını 32 yaparken, aynı puanlı lider Napoli’nin averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı. Zirve ile puan farkını eritmek için derbi mücadelesine çıkan ancak amacına ulaşamayan Inter ise 25 puanla 3. sırada yer almaya devam etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada, 90 dakika forma giydi. Inter'i öne geçiren penaltı golünü atan Çalhanoğlu, bununla Serie A'daki bu sezon 2. golünü atmış oldu.

Kaynak: Yeni Şafak
#Milan #Hakan Çalhanoğlu
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