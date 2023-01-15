Haji Wright bilmecesi: Hangi takıma transfer olacak?

Antalyaspor'un, SönderjyskE'den 1.88 milyon euro karşılığında transfer ettiği Haji Wright için teklifler yağmaya devam ediyor. 24 yaşındaki ABD'li oyuncuyu hem Türkiye'den hem İtalya'dan hem de Rusya'dan takımlar istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna dahil etmek istediği için Wright için, Antalyaspor'un kapısını çaldığı biliniyor.

Galatasaray Haji Wright transferinde vazgeçti mi?

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'a Haji Wright için Haris Seferovic, Yusuf Demir ve Mathias Ross'u sezon sonuna kadar kiralık vermeyi ve üstüne de bir miktar bonservis ücreti vereceği bir teklif sunmuştu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı takım sol bek Güray Vural'ı da kadrosuna katmak istemişti.

Galatasaray'ın sol bek için Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmasının ardından, Vural transferi iptal edilirken, Antalyaspor'un da 8 milyon euro civarında bonservis ücretinde diretmesi, sarı-kırmızılı takımın bu transfer görüşmelerinde işleri ağırdan almasına neden oldu.

Fenerbahçe Haji Wright'ı transfer edecek mi?

Fenerbahçe'nin henüz Antalyaspor'a sunmuş olduğu resmi bir teklif yok. Fakat başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede Antalyaspor, Haji Wright ve Bünyamin Balcı için Fenerbahçe'den, Serdar Dursun ve Nazım Sangare'yi bonservisiyle, Armindo Bruma ve Miha Zajc'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak ve bonservis bedeli olarak ekstra 8 milyon euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Zajc'ı göndermeyi istemediği ve bonservis ücretinin daha da aşağıya inmesini beklediği ifade edildi. Eğer Antalyaspor bu transferler için 4-5 milyon euro civarında bir ücrete inmeyi kabul ederse, transferin gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

Yurt dışından teklifler var

Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın formasını giyen Haji Wright'a yurt dışından da teklifler var. Atalanta ve bazı İtalyan kulüplerinin 24 yaşındaki oyuncu için fiyat sorduğu öğrenildi. Aynı zamanda Lokomotiv Moskova'nın ise 4 milyon euro peşin, sezon sonu ise 5 milyon euro daha önerdiği öğrenildi. Fakat Haji Wrihgt, Rusya'da forma giymek istemediği için bu teklif kabul edilmedi.

Antalyaspor formasıyla bu sezon 17 karşılaşmada süre alan Haji Wright, 11 gol ve 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Haji Wright'ın güncel piyasa değeri 3.4 milyon euro civarında.