Hagi çılgına döndü, toplantıyı terk etti

Romanya Ligi ekiplerinden Constanta'yı çalıştıran Galatasaray'ın efsane ismi Hagi, 2-0 kazandıkları Argeș Pitești maçı sonrası basın mensuplarına çıkıştı.

Basın toplantısında karşısında az sayıda gazeteci gören Rumen çalıştırıcı, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz. Geldim ve gidiyorum" diyerek tepki gösterdi ve konuşma yapmadan salondan ayrıldı.

Stadyum çıkışında imza dağıtırken basın mensuplarıyla karşılaşan Hagi, yüksek bir ses tonuyla, "Yeni mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygılı olun!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.