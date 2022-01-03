Haftanın maçında kazanan çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea sahasında Liverpool'u ağırladı. Maviler 2-0 geriye düştüğü maçta, Kovacic ve Pulisic'in golleriyle bir puanı kurtardı.
Spor 03.01.2022, 12:43
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Chelsea-Liverpool karşılaşması 2-2 sonuçlandı.Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea, bir maç eksiğiyle puan tablosunun 3. basamağında yer alan Liverpool'u ağırladı.
Liverpool, Mane'nin 9 ve Salah'ın 26. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Fakat Chelsea'den Kovacic'in 42 ve Pulisic'in 45 1'inci dakikadaki golleriyle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.Koronavirüse yakalanan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp zor deplasmanda takımın başında yer alamadı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 43'e, Liverpool ise 42'ye çıkardı. Lider Manchester City ile en yakın takipçisi arasındaki fark 10 puana yükseldi.
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