Haaland City'ye yetmedi: 1-1
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, öne geçtiği karşılaşmada sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Spor 01.01.2023, 01:50
Etihad Stadı'nda oynanan 18. hafta maçında son şampiyon Manchester City ile Everton karşılaştı.
Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, 24. dakikada bulduğu golle Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Everton'da Demarai Gray, 64. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Evinde oynadığı son iki maçta puan kaybeden lig ikincisi Manchester City, 36 puana ulaştı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Everton ise üç haftalık mağlubiyet serisine son verdi ve 15 puana çıktı.
Newcastle United ile Leeds United'ın 0-0 berabere kaldığı günün diğer maçlarında Crystal Palace, Bournemouth'u 2-0, Fulham da Southampton'ı 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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