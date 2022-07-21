Güven Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni durak İtalya

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya Genoa formasıyla geri döndü.

Güven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düsseldorf il 18/01/1999. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas. Yalçin si è già aggregato alla squadra nel ritiro austriaco di Bad Häring. pic.twitter.com/ET3rK2u7ku — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 21, 2022

Kaynak: TRT Spor