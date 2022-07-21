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Güven Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni durak İtalya

Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

Spor 21.07.2022, 16:46
Güven Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni durak İtalya

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya Genoa formasıyla geri döndü.

Kaynak: TRT Spor

#Güven Yalçın #beşiktaş #Genoa
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