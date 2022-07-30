Gustavo Henrique Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 3 gün önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Gustavo Henrique transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "

Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." cümlelerine yer verildi.

Henrique ise, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerey, "Küçüklükten beri bu kulübe gelmek istiyordum. Çok mutluyum."