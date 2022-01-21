Güntekin Onay: "Ancak U19'da oynar"

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Teknik direktör Domenec Torrent’le çıktığı ikinci maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı 4'e kadar düştü.

Galatasaray'ın Rumen futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansları nedeniyle eleştirilerin hedefin oturdu.

"Galatasaray seviyesinde değiller"

Hürriyet'te maçı değerlendiren Güntekin Onay, iki futbolcu hakkında dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Onay, "Büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicaldau bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar" ifadelerini kullandı.