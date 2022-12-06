Güney Kore, Brezilya'ya hafif geldi

Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı.

Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

- Neymar geri döndü

Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

- Neymar'dan tarihi gol

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.

- Stat 974'te son maç oynandı

Brezilya-Güney Kore karşılaşmasının oynandığı Stat 974, kapılarını kapattı.

Katar'da Dünya Kupası için konteynırlardan inşa edilen stadın söküleceği açıklanmıştı. Stat 974, Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yaptı.

Stat 974'teki karşılaşmayı 43 bin 847 kişinin izlediği açıklandı.