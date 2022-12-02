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Güney Kore, averajla ikinci turda

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı.

Spor 02.12.2022, 20:52
Güney Kore, averajla ikinci turda

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 5. dakikada öne geçti. Pepe'nin uzun pasıyla topla buluşan ve sağ taraftan çizgiye kadar inen Dalot'nun ceza alanına çıkardığı topu Horta tamamladı: 1-0.

27. dakika Younggwon Kim, Güney Kore'ye beraberliği getirdi. Sol kanattan kullanılan korner atışında, savunmadan seken topu altı pas içinde önünde bulan Younggwon düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

34. dakikada Dalot'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Seunggyu Kim yatarak topu kornere çeldi.

42. dakikada Vitinha'nın ceza yayı önünden gönderdiği şutta kaleci Seunggyu Kim, gole izin vermedi. Dönen topu Cristiano Ronaldo kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

74. dakikada Portekiz ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Kangin Lee geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada kendi yarı alanında buluştuğu topla Portekiz ceza alanı önüne kadar gelen Son'ın üç futbolcu arasından gönderdiği pası Heechan Hwang kalecinin yanından ağlara gönderdi ve takımına turu getiren golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Güney Kore, aynı puan (4) ve averaja (0) sahip Uruguay'ı grup maçlarında daha fazla gol attığı için geride bıraktı ve 6 puanlı lider Portekiz'in ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Uzatma dakikaları nedeniyle daha geç biten Gana-Uruguay maçının sonucunu orta sahada birlikte bekleyen Güney Koreli futbolcular, haberin gelmesinin ardından büyük coşku yaşadı. Tribünlere koşan futbolcular, sevinçlerini kendilerini 90 dakika durmadan destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Kaynak: AA
#Güney KORE #Portekiz #Dünya Kupası
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