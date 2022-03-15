Guardiola, 90 dakika hiç oyuncu değiştirmedi

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu.



Lider kritik 90 dakikada rakip savunmayı aşamadı ve mücadele golsüz sona erdi.



Pep Guardiola'nın takımı, Liverpool'un(66) kazandığı haftada 70 puana yükseldi. Kırmızılar, Arsenal'i yendiği takdirde ligde puan farkı 1'e düşecek.

Ligin ilk yarısında City'yi 2-0 mağlup eden ev sahibi takım ise puanını 34 yaptı.

Guardiola maç boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadı.

Kaynak: NTVSPOR