Göztepeli yıldız için 3 milyon dolarlık teklif
MLS ekibi FC Cincinnati, orta saha oyuncusu Nwobodo Obinna'nın transferi için Göztepe'ye servet teklif etti.
Spor 17.01.2022, 15:27
Amerika MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati, Nijeryalı oyuncu Obinna için resmen Göztepe'nin kapısını çaldı.
Bu sezon sarı-kırmızılıların en formda oyuncularından biri olan 25 yaşındaki oyuncu için Cincinnati ekibinin 3 milyon dolar bonservis bedeli teklifi sunduğu öğrenildi.
Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nwobodo Obinna'yı devre arası göndermeye sıcak bakmayan yönetimin, sezon sonunda Cincinnati ekibiyle masaya oturmak istediği ifade edildi.
Nwobodo'yu kaçırmak istemeyen MLS ekibinin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Obinna, 2020 yazında Macar ekibi Ujpest'ten transfer olduğu Göztepe'de geçen sezon 31, bu sezon 19 maça çıktı.
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