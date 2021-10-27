Göztepe'ye Sepil'den yakın markaj

Alınan kötü sonuçların ardından düşme potasına giren sarı-kırmızılı futbolcuları pazar günü deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir an olsun yalnız bırakmayan Sepil'in zamanının büyük çoğunluğunu Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde geçirdiği bildirildi.

Hem teknik direktör Nestor El Maestro hem de futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Sepil'in sürekli takımla temaslarda bulunduğu ve her seferinde oyunculara güven aşıladığı kaydedildi. Son maçta sergilenen mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sepil'in, "Benim sizlere olan inancım tam. Taraftarımız iyi mücadele gösterildiği zaman bizi alkışlarla uğurladı. Bu şekilde devam edelim, mutlaka iyi sonuçlar da gelecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde dizindeki sakatlığından dolayı Trabzonspor maçında forma giyemeyen kaptan Halil'in Alanya deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor.