Göztepe'nin yeni başkanı belli oldu
Göztepe'de yeni başkan Murat Yazıcı oldu.
Spor 30.03.2022, 15:14
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.
Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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