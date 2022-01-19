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Göztepe'nin çıkışı devam ediyor: 2-1

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor 19.01.2022, 20:01
Göztepe'nin çıkışı devam ediyor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez art arda 3. maçını kayıpsız geçti.

0. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

41. dakikada sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.

İlk devre Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası yakınındaki Cofie'nin vuruşunda top auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa pozisyonda Arslanagic'in Cofie'ye olan müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

79. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, Göztepeli oyunculara çarpan top kornere çıktı.

80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+7. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe puanını 24'e çıkardı

Göztepe, ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Demir Gup Sivasspor'u da mağlup etti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 24'e çıkardı.

İlk yarının ilk 2 maçında mağlubiyeti bulunmayan ve 4 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise eksik bir kadroyla geldiği İzmir'de 30 puanda kaldı.

Ahmet Çalık'ı unutmadılar

Karşılaşmanın 6. dakikasında iki takım futbolcuları, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı. Taraftarlar da Ahmet Çalık için tezahüratlar yaptı.

Müsabakayı 7 bin 910 taraftar takip etti.

Kaynak: AA
#göstepe #Sivasspor #Süper Lig
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