Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan hatıra bileti sayısı 52 bin 904 oldu
Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktaracağı temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 52 bin 904'e yükseldi.
Spor 23.02.2023, 23:16
Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 52 bin 904 bilet satıldı." ifadelerine yer verildi.
Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.
Kaynak: AA
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