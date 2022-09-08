banner38

Göztepe, kadrosunu Beşiktaş'tan aldığı iki oyuncuyla güçlendirdi

Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor 08.09.2022, 18:07
Göztepe, kadrosunu Beşiktaş'tan aldığı iki oyuncuyla güçlendirdi

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA
#Göztepe #beşiktaş #Emirhan Delibaş #Ajdin Hasic
Yorumlar (0)
banner35
26
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
banner23