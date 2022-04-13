Göztepe, Fenerbahçe'yle "ölüm kalım maçına çıkacak

Sıralamada 27 puanla 19. basamakta yer alan ve kurtuluş bölgesindeki en yakın rakibi GZT Giresunspor'un 12 puan gerisinde kalan Göztepe, alınacak sonuçlara göre 33'üncü hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'e resmen veda edebilir.



Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilirse GZT Giresunspor, Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara gözünü çevirecek.



GZT Giresunspor dışındaki diğer rakipleriyle arasında 14 puan fark bulunan Göztepe, Fenerbahçe'ye yenilir diğer takımlar da maçlarını kazanırsa bitime 5 maç kala lige resmen beyaz mendil sallayacak.



GZT Giresunspor bu hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Kayserispor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmaları oynanacak.



Göztepe olası puan eşitliği durumunda ikili averajda alt sıralardaki takımlardan sadece Sivasspor'a üstünlük kurabildi. Sezonun ilk yarısında rakibiyle berabere kalan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise kırmızı-beyazlıları 2-1 mağlup etti.



Spor Toto Süper Lig'de son maçlarına çıkmaya hazırlanan Göztepe’de şimdiden yeni sezon için kadro yapılanması da başladı. İyi bir bonservis geliri elde edilecek oyunculardan ilk olarak golcü Ndiaye, Çin'e satılırken, kaleci İrfan Can Eğribayat, kaptan Halil Akbunar, orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Atınç Nukan'ın da yakın zamanda kulüpten ayrılacağı bildirildi. Atınç'ın adı Beşiktaş, İrfan Can'ın adı Galatasaray, Halil'in adı Trabzonspor, Nwobodo'nun adı da ABD ekibi FC Cincinnati ile anılıyor.

Kaynak: NTVSPOR