Göztepe-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu: Attila Szalai yine yedek

Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 14. haftanın kapanış mücadelesi bu akşam sahne alacak. Fenerbahçe'ye rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Göztepe, Şubat 1967'den bu yana sarı-lacivertli ekibi üst üste iki karşılaşmada mağlup edemiyor. Göztepe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, Mart 1977'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

Göztepe'nin 11'i: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis Jahovic

Fenerbahçe'nin 11'i: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.