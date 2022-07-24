Göztepe Fenerbahçe'den Tiago Çukur'un peşinde: Teklife sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur, daha fazla forma şansı bulmak adına sarı-lacivertli kulüpten kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Göztepe'nin, 19 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.
1.Lig'de futbol şubesi fiili olarak Rasmus Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Göztepe'ye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi.
Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi. UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanırken, Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.
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|11. Göztepe
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|19. West Ham United
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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