Göztepe en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başladıktan sonra Nestor El Maestro ile devam eden ancak kötü sonuçların sürmesiyle Stjepan Tomas'la anlaşan Göztepe, bitime 6 hafta kala 27 puanla 19'uncu sıraya kadar geriledi.

Bu süreçte Mehmet Sepil de kulüp başkanlığını bıraktı.

Matematiksel olarak şansı devam etse de ligde kalma mücadelesini zora sokan Göztepe, dünkü Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle üst üste 9'uncu maçını da puansız kapattı.

İkinci devre 4 galibiyetle başlamıştı

Ligin ikinci devresine üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24'üncü haftadan itibaren sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve son olarak Yukatel Kayserispor'a kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip 9 maçlık mağlubiyet serisiyle Süper Lig tarihindeki en kötü performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi daha önce lige veda ettiği 1999-2000 sezonunda 15'inci haftadan itibaren art arda 8 karşılaşmasını puansız geçmişti.

Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, ligi Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.