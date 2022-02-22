Göztepe'den sert açıklama: "Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcu..."

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray karşısında hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini belirtti.



Hırslı ve istekli oyunlarını 3 puanla taçlandırmaları gerektiğini bildiren Papatya, şunları kaydetti:



"Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç. Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın 'sıfır' tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR’daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu."

Papatya, bir sonraki iç saha maçlarında kendilerini taraftarlarından mahrum bırakma planını hayata geçirenlerin yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını aktararak, "Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.



Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları, VAR inceleme süreleri ve doktor müdahaleleri gerektiren süreleri incelediklerini belirten Papatya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir. Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz. Son söz koşulsuz takımını destekleyen, ligin açık ara en renkli ve en ateşlisi olan taraftarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: NTVSPOR