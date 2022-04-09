Göztepe, ateşin ortasında kaldı: 1-2

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip öne geçti. Ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın yapmak istediği ortada top Moubandje'ye çarpıp tekrar bu oyuncuya geldi. Önünde boşluk bulan Emrah Başsan, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Di Santo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

26. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kemen, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Halil Akbunar'ın yaptığı ortada, kaleci Lung'un dokunduğu topla buluşan Di Santo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

67. dakikada Soner'in sağ kanattan doğrudan kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Di Santo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Thiam'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Di Santo, Hosseini'ye rağmen şutunu çekti. Kaleci Lung topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Di Santo'nun yerde kaldığı pozisyonu tekrar izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, müsabakayı devam ettirdi.

90+4. dakikada Di Santo'nun kafayla indirdiği topu kaleye göndermek isteyen Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor, 2-1 kazandı.

Göztepe üst üste 9. maçını kaybetti

Haftaya düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde giren Göztepe, bu mağlubiyetle üst üste 9. maçını puansız tamamladı. Haftayı 27 puanla kapatan Göztepe, sıralamada 19'unculuğa geriledi.

Ligde 5 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Yukatel Kayserispor puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14'üncülüğe yükseldi.