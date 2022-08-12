Gözler Alexander Sörloth'a çevrildi: Karar tarihi belli oldu
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, Norveçli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, başka takımların da 26 yaşındaki Sörloth için devreye girdiği ve oyuncuyla ilgili karar için Tedesco'nun beklendiği öğrenildi.
Spor 12.08.2022, 10:56 12.08.2022, 12:29
Golcü bir oyuncu transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Maxi Gomez ve Micht Batshuayi ile görüşen sarı-lacivertliler, bir yandan da Alexander Sörloth için nabız yokluyor.
Sörloth gözden düştü
Son olarak Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu transfer eden Leipzig’in kadrosunda halen 4 santrfor bulunuyor. Çünkü Sesko bu sezonu da Salzburg'da kiralık olarak. Ayrıca Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco karar verecek.
Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini iddia etti.
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