Gözler Alexander Sörloth'a çevrildi: Karar tarihi belli oldu

Golcü bir oyuncu transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Maxi Gomez ve Micht Batshuayi ile görüşen sarı-lacivertliler, bir yandan da Alexander Sörloth için nabız yokluyor.

Sörloth gözden düştü

Son olarak Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu transfer eden Leipzig’in kadrosunda halen 4 santrfor bulunuyor. Çünkü Sesko bu sezonu da Salzburg'da kiralık olarak. Ayrıca Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco karar verecek.

Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini iddia etti.