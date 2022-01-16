Gönderdikleri gol yağdırıyor
Fenerbahçe'de sezon başında gönderilen futbolculardan Frey ve Samatta, Belçika'da etkili bir görüntü çizmeye devam ediyor. Antwerp forması giyen futbolcular, takımlarının Charleroi karşısında kazandıkları 3 puanın mimarı oldular.
Spor 16.01.2022, 18:08
Antwerp-Charleroi karşılaşması ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken mücadeleye Frey ve Samatta damga vurdu.
Sezon başında Fenerbahçe'nin takımdan gönderdiği isimlerin Belçika Ligi'nde aynı karşılaşmada gol atması sosyal medyada dikkat çekti.
Frey, mücadelede attığı iki golle yıldızlaşırken Samatta da attığı bir golle galibiyete katkıda bulundu.
Frey, yeni takımında 27 maçta 17 gol 3 asistlik bir performans elde ederken Samatta da 21 maçta 6 gol attı ve 3 asiste imza attı.
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