Gomis sonrası Al Hilal'den flaş transfer
Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Al Hilal, Nijeryalı golcü Odion Ighalo'yu renklerine bağladı.
Bafetimbi Gomis'in dört yıllık Al Hilal macerası sona erdi. 36 yaşındaki Fransız golcünün Galatasaray'a transferi bekleniyor.
Gomis son olarak sosyal medya hesabından Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşırken "Gülümsemem her şeyi söylüyor" ifadeleriyle sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.
Al Hilal formasıyla 150 maçta 108 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'dan ayrılırken Al Hilal ise Fransız yıldızın yerini doldurdu.
Bafetimbi Gomis'in yerini Odion Ighalo doldurdu
Al Hilal, son olarak Al Shabab forması giyen Nijeryalı golcü Odion Ighalo'yu renklerine bağladı. Ighalo, Shanghai Shenhua'dan kiralık olarak Manchester United'a transfer olmuş ve ardından Al Shabab'ın yolunu tutmuştu.
32 yaşındaki Ighalo, Al Shabab formasıyla Suudi Arabistan'da 32 maça çıktı ve 22 gole imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti.
Al Hilal, Odion Ighalo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: NTVSPOR
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11