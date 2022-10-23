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Goller ilk yarıda geldi: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Arabam.com Konyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

Spor 23.10.2022, 19:31
Goller ilk yarıda geldi: 1-1

10. dakikada Akintola'nın ceza sahası çizgisinde sağ çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp dışarı çıktı.

22. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Diouf kafayla topu altıpasa indirdi. Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu önünde bulan Diouf, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada ceza sahası içinde korner çizgisine yakın sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Sehic topu çıkardı.

31. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazda ceza sahası köşesinden sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında Akintola'nın ön direkte kafa vuruşunda, kaleci Sehic'in kale çizgisinde müdahalesine rağmen çizgiyi geçen top ağlarla buluştu: 1-1

35. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kaleci Ertaç Özbir yerden seke topa sahip oldu.

40. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Akintola'nın ceza yayı civarından vuruşunda top dışarı çıktı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topa hakim olan Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

48. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada ceza sahası yayında Emre Akbaba'nın yerden şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda, top dışarı çıktı.

65. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanattan taşıdığı topa ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı az farkla uzak direğin yanından dışarı gönderdi.

73. dakikada savunmanın arkasına sarkan Amilton'dan önce kaleci Ertaç Özbir, ceza sahasında yatarak topa hakim oldu.

80. dakikada Paz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

82. dakikada Paz'ın ceza sahası içine pasında son anda araya giren Samet Akaydın, tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga'nın kafa vuruşunda, defanstan seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+5 Semih Güler'in ceza sahası içinde topuk pasında sağ kanatta topu önünde bulan Ndaye'nin vuruşunda, top dışarı gitti.

90+9. dakikada Belhanda'nın vuruşunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
#Adana Demirspor #Konyaspor #Süper Lig
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