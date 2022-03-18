Gole sevinirken elini kırdı
Newcasetle United' maçında 90+9'da gelen gole sevinen Everton menajeri Frank Lampard'ın gole sevinirken eli kırıldı.
Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Everton, Newcastle United'ı ağırladı.
Everton, Newcastle United karşısında 90+9'da Alex Iwobi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son dakika gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşıyan teknik direktör Frank Lampard, maç sonu röportajında sevinç anında elinin kırıldığını açıkladı.
Frank Lampard verdiği demeçte, "Bunu golü kutlarken yaptım. Hiçbir şeye yumruk atmadım ama iki dakika sonra elimin titrediğini fark ettim. Benzer sonuçlar almaya devam edersek her hafta bir acı çekeceğim" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de puanını 25'e yükselten Everton, 2 maç eksiğiyle 17. sırada yer aldı. Devre arasında yaptığı takviyelerle düşme potasından çıkan Newcastle üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-Beyazlılar 31 puanda kaldı ve 14. sıraya yerleşti.
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