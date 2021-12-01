banner38

Golden State Warriors kulüp rekorunu egale etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 104-96 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

Spor 01.12.2021, 10:12
Golden State Warriors kulüp rekorunu egale etti

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, 7 maçtır yenilmeyen Warriors'u 8 sayı farkla mağlup ederek 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

Batı Konferansında liderlik koltuğuna oturan Suns'ta, Deandre Ayton 24 sayı, 11 ribaunt, Chris Paul de 15 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

Warriors'ta Jordan Poole 28, Otto Porter 16, Stephen Curry 12 sayıyla oynadı.

Harden, 2500 üçlük barajını geçen 4. isim oldu

Brooklyn Nets, sahasında New York Knicks'i 112-110 mağlup ederek bu sezon 15. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte James Harden 34 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaparken, NBA tarihinde Ray Allen, Stephen Curry ve Reggie Miller'ın ardından normal sezonda 2500 üçlük barajını geçen 4. isim oldu.

Kevin Durant 27 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Cameron Thomas 12, Patty Mills 10 sayılık katkı sağladı.

Alec Burks'un 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle takımının en skorer ismi olduğu konuk takımda, Julius Randle 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle salondan ayrıldı.

NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-110

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 91-98

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 104-96

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 110-92

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 92-117

#Golden State Warriors
Yorumlar (0)
6
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7