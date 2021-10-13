Gol yemeden Katar biletini garantilediler
Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
Spor 13.10.2021, 13:12
Danimarka, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'ndaki 8'inci maçında sahasında Avusturya'yı konuk etti. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip, 53'üncü dakikada Maehle'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kalesini gole kapattı
8 maç sonunda puanını 24'e yükselten Danimarka, son 2 maç öncesinde en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Öte yandan oynadığı 8 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Danimarka, kalesinde ise hiç gol görmedi. Elemelerde gol yemeyen tek takım olan Danimarka, 27 golle de Hollanda’nın (29) ardından en çok gol atan 2'nci takım durumunda.
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