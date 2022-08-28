Gol atmaktan yorulmadılar: Rakibe acımadılar
Premier Lig'de oynanan ve 9-0 sona eren Liverpool-Bournemouth maçının ardından bir karşılaşma daha aynı skorla sona erdi. İskoçya Ligi'nde oynanan maçta Celtic, rakibi Dundee United'ı adeta ezdi.
Spor 28.08.2022, 17:35 28.08.2022, 18:15
İskoçya Ligi'nde oynanan Celtic-Dundee United maçında deplasman ekibi gol şov yaptı.
Rakibini 9-0 yenen Celtic'te Furuhashi ve Abada attıkları 3'er golle mücadelenin yıldızı oldu.
Celtic'te galibiyeti getiren diğer golleri ise Jota, Juranovic, Starfelt attı.
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