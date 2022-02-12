Gökhan Keskin'e "amigo" tepkisi

Göztepe camiasında Gökhan Keskin'e tepki var... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçın A Spor yayınındaki yorumcusu Gökhan Keskin, taraflı yorumlarıyla tepki toplamıştı.

Beşiktaş'ın unutulmaz stoperlerinden biri olan Gökhan Keskin, Beşiktaş'ın kaçırdığı gollerdeki tepkisi ve maç yorumlarındaki taraflı tutumu nedeniyle eleştirilmişti.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "amigo" eleştirisi yaptığı Keskin için şunları söyledi:

"Tabii ki bizim işlerine karışmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz ama maç anlatan spikerin yanında bir amigo edasıyla, olmayan gole dahi aşırı tepki veren yorumcu hiç hoş olmadı. Taraflı tarafsız birçok futbolseverin tepkisini çeken bu ve benzeri hareketlerin tekrarlanmayacağını umuyoruz. Kişinin takımın eski oyuncusu olması gibi bir savunmanın da kabul görmeyeceğinin bilinmesini isterim."

A Spor'da Gökhan Keskin'in Beşiktaş'ın kaçan golüne verdiği tepki. Söyleyecek söz kalmadı.pic.twitter.com/KRBcRCpdAM — Futbol Üçten Büyüktür #6 (@UctenBuyuktur) February 10, 2022

Papatya, maçı için ise "Çok inanarak çeyrek final için gittiğimiz bir deplasmandan maalesef istediğimizi alamadan döndük. Etkili ve istekli oyunumuza rağmen turu getirecek üstünlük golünü 120 dakika içerisinde bulmadık penaltı atışları sonucunda yenildik. Üzgünüz, ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayarak, ligde daha üst sıralara tırmanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Super Haber