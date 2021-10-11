Gökdeniz Karadeniz Rusya'ya cami yaptırdı!

Rusya'nın Rubin Kazan takımında 11 yıl futbol oynayan eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrine bir cami yaptırdı.

Gökdeniz, yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmasını istediğini söyledi.

Trabzonspor'da adını duyuran ve 2008 yılında 8 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 11 yılı açkın bir süre geçirdiği Kazan şehrine bir Cami yaptırdı.

Yaptırdığı camiyle ilgili konuşan Gökdeniz Karadeniz; "11 yıl boyunca burada yaşadım, başarılar kazandım. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu, bir cami yaptırmak istedim. Pandemi sebebiyle açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak henüz netleşmedi." ifadelerini kullandı.