Giroud, milli formayla en fazla gol atan oyuncu oldu
52. golüne ulaşan Olivier Giroud, Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Spor 05.12.2022, 01:51
Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya ile karşılaştı. 44. dakikada takımının ilk golünü atan Olivier Giroud attığı bu golle tarihe geçti.
Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı.
Olivier Giroud: 52
Thierry Henry: 51
Antoine Griezmann: 42
Michel Platini: 41
Karim Benzema: 37
Kaynak: TRT Spor
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