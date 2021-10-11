Giresunspor’da hedef ligde üst sıralara tırmanmak

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine, lige çok iyi hazırlanamamaları ve fikstür dezavantajı nedeniyle ilk haftalarda problemler yaşadıklarını belirtti.

Gün geçtikçe oturan bir oyun ve günden güne artan bir uyum yakaladıklarını dile getiren Keleş, son oynadıkları Göztepe maçıyla da bunu taçlandırdıklarını ifade etti.

Keleş, ilk 5 hafta gol atamamalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bunu şöyle yorumluyorum; pozisyonlarımız var, VAR’dan dönen golümüz var, penaltılarımız var, bu dönemde bir şeyleri ofansif olarak oturtmak zor. Rakiplerimiz de defansif olarak güçlülerdi ama pozisyona da girmemiş değiliz. Ligin en fazla pozisyona giren takımları arasındayız. Sadece bitirmede problemimiz vardı. Transferde de ilk etapta defansif oyuncularımızı almıştık, ofansif oyuncuları transfe etmekte biraz zorlanmıştık. Ondan dolayı ofansif oyuncuların da geç katılımı bize sıkıntı oluşturdu ama sonunda aşmasını da bildik tabii ki."

Ligde hiçbir maçta kötü oynamadıklarını kaydeden Keleş, "Günden güne artan bir oyunumuz vardı, taraftarımız bize güveniyordu, çok destek vardı. Yönetimimiz, başkanımız, inanılmaz bir destek vardı, takımın gelişimini de görüyorlardı, bize inanıyorlardı. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık, inşallah iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz." diye konuştu.