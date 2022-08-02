Giresunspor Zeki Yavru ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, takım kaptanı Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor 02.08.2022, 01:12
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli futbolcunun TFF 1.Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaştığı ve kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
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