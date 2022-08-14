Giresunspor soyunma odasında dikkati çeken kare: Mertens'e gönderme yaptılar

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk olan Giresunspor, güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlılar alınan galibiyeti doyasıya kutlarken, soyunma odasında çekilen bir kare ise sosyal medyada gündem oldu.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü.

İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı.

Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.