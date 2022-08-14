Giresunspor soyunma odasında dikkati çeken kare: Mertens'e gönderme yaptılar
Galatasaray'ı deplasmanda deviren Giresunsporlu futbolcular, soyunma odasında sarı-kırmızılıların yeni transferi Dries Mertens'in meşhur gol sevincini taklit etti.
Spor 14.08.2022, 10:03
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk olan Giresunspor, güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Yeşil-beyazlılar alınan galibiyeti doyasıya kutlarken, soyunma odasında çekilen bir kare ise sosyal medyada gündem oldu.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü.
İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı.
Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.
26
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|3
|3. Eyüpspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|1
|5. Gençlerbirliği
|1
|1
|6. Keçiörengücü
|1
|1
|7. Rizespor
|1
|1
|8. Adanaspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Bodrumspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Bournemouth
|2
|3
|11. Fulham
|2
|2
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Southampton
|2
|1
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0