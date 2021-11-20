banner38

Giresunspor nefes aldı: 1-0

Giresunspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor 20.11.2021, 18:48
Giresunspor nefes aldı: 1-0

2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.

54. dakikada Ibrahima Balde, kaleci Ertaç'la mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ofsayt kararı verildi.

57. dakikada sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin pasında altıpas önünde Ibrahima Balde'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

61. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan ortaladığı topa yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Zeki Yavru'nun sert şutunda savunmanın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Diabate, topu ağlara gönderdi: 1-0

78. dakikada Karim Hafez'in ortasında savunmadan dönen topu Semih Kaya, sol kanattaki Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun ortası Perez'den döndü, ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç, meşin yuvarlağı sert vuruşla ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk, sağına gelen topu son anda çeldi.

90+3. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
#Giresunspor #Yeni Malatyaspor #Süper Lig
Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Başakşehir 13 21
5. Galatasaray 12 21
6. Alanyaspor 12 21
7. Beşiktaş 12 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 11 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6