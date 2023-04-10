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Giresunspor'dan TFF'ye istifa çağrısı

Giresunspor Başkan Vekili Karademir, Beşiktaş maçında yaşananlardan sonra hakem atamasına sert tepki göstererek TFF başkanını istifaya davet etti.

Spor 10.04.2023, 23:29 10.04.2023, 23:34
Giresunspor'dan TFF'ye istifa çağrısı

Giresunspor Başkan Vekili Ferhat Karademir, kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karademir, Aboubakar'ın çok tartışılan pozisyonu için, "Bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için 'Abartıyor' diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi, bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa." dedi.

Öne geçtiği Beşiktaş maçını 3-1 kaybeden Giresunspor'da maç sonu hakem yönetimine tepki gösterildi. Karadeniz ekibinin başkan vekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.

Aboubakar'ın Giresunsporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmemesini eleştiren Karademir, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.

"Karademir ayrıca, "Kara gecenin başlangıç pozisyonu; penaltı pozisyonu öncesi Salih'in Alper'i çok net çekmesi ve net faul sonrası, oyuncularımızın yoğun itirazına rağmen VAR devreye girmedi. Atilla Bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında oyuncumuz Perez'e çok net ceza sahası içinde penaltı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Giresunsporlu yönetici son olarak, "Bizim çalınan hakkımız ağır gelir, taşıyamazsınız. Çünkü, haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil reaksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde camia olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta acil istifa." paylaşımında bulundu

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın  44. dakikasında Siyah-Beyazlı takımın oyuncusu Aboubakar, Yeşil-Beyazlı Görkem’e önce kafa atmaya çalıştı sonra boğazına vurarak bariz bir faul yaptı. Bu pozisyona ne yayıncı kuruluş beinsports ne de VAR hakemleri bakmadı bile. Sosyal medyada bir anda trend olan faul görüntüsü büyük tepki topladı.

#Giresunspor #Ferhat Karademir
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