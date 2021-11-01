Giresunspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Giresunspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takımın da sahaya kazanmak için çıkacağı mücadele öncesinde Giresunspor, 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Konuk ekip Antalyaspor ise aynı puanla 18. sırada yer alıyor. Peki Giresunspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Giresunspor Antalyaspor maçının canlı yayın bilgileri...
Spor 01.11.2021, 11:11 01.11.2021, 11:18
Süper Lig''de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçlarında Giresunspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
İki takımın da sahaya kazanmak için çıkacağı mücadele öncesinde Giresunspor, 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Antalyaspor ise aynı puanla 18. sırada yer alıyor.
Giresunspor Antalyaspor maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Çotanak Stadı'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6