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Giresun'da ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Spor 08.10.2022, 19:06
Giresun'da ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler:

Bitexen Giresunspor: Onur, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Muratcem, Campuzano, Borja, Görkem, Kuwas, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst

#Giresunspor #beşiktaş #Süper Lig
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