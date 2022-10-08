Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.
Spor 08.10.2022, 19:06
İlk 11'ler:
Bitexen Giresunspor: Onur, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Muratcem, Campuzano, Borja, Görkem, Kuwas, Bajic
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|7
|15
|6. Valencia
|8
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Sevilla
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Real Valladolid
|7
|7
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1