Giresun'da 5 gol: 2-3

15. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio'nun sol kanatta ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bajic'in şutunda, top kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Boşta kalan topa Borja vurdu, defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

23. dakika Adana Demirspor'un atağında Assombalonga'nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta, top defanstan döndü. Ceza sahası dışında dönen topa Gökhan İnler düzgün bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada sağ taraftan Borja'nın kullandığı korner atışında defans topu kafa ile uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında Sergio gelişine sert şut çıkarttı. Sağ direk dibinde Borja'nın son olarak dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

76. dakikada Savicevic'in yerden pasında Bajic ceza sahası çizgisi önünde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

82. dakikada Semih Güler'in pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Boş pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.