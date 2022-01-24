Gineli yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Ücretsiz oynayacak

Trazonspor'a 2003-2004 sezonunda Belçika'nın Royal Antwerp takımından transfer olan ve 2011 yılına kadar bordo-mavili formayı terleten Gine asıllı oyuncu, Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaştı.

Yattara'nın Yeşil Çivril Belediyespor'dan ücret almayacağı açıklandı.

Kaynak: NTVSPOR