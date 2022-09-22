Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş 'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 2. haftada oynanan Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 5 haftadır formasına hasret kalan Ghezzal'ın sahalara dönüş zamanı belli oldu.

Lige bomba gibi başlamıştı

Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'e hazırlanan Ghezzal, ilk hafta maçında Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kalmıştı. Mücadelenin son dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandırmıştı. Deplasmanda oynanan Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında da 1 gol ve 1 asistle maça damga vurmuş ancak sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Takıma dönüyor

5 haftadır formasına hasret kalan Ghezzal'ın sahalara dönüş zamanı belli oldu.

Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş bugün Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı ancak Rachid Ghezzal antrenmanda yoktu. Ghezzal'ın ayağında bir batma problemi olduğu öğrenildi. Valerien Ismael Cezayirli yıldızın derbiye yetişmesini istiyor. Ghezzal'ın Pazartesi ya da salı günü takıma dönmesi düşünülüyor.