Ghezzal'de yırtık

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ayağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.